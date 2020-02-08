小三通暫停在即 金門縣長碼頭視察慰問人員

因應武漢肺炎疫情延燒，陸委會宣布10日起暫停小三通客船往來，金門縣長楊鎮浯（前右2）和衛生局副局長李金治（前右）8日到水頭碼頭視察防疫情況，並慰問第一線工作人員。中央社記者黃慧敏攝 109年2月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門廈門小三通即將暫停，金門縣長楊鎮浯視察水頭碼頭防疫作為，肯定每一關檢疫做得紮實嚴謹。他並表示，面對產業困境，將在輔導補助之外，鼓勵產業朝風險分散方向轉型。

因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情日趨嚴峻，大陸委員會宣布自10日起暫停小三通客運，楊鎮浯說，預料不少滯留大陸的台灣地區民眾和陸配把握這兩天機會趕回金門，今天特別到水頭碼頭慰問第一線工作人員，並了解相關檢疫能量是否足夠。

陪同楊鎮浯視察的還有縣府觀光處長丁健剛、港務處長何佩舉和衛生局副局長李金治等人。楊鎮浯表示，所有旅客都算健康，人流量也正常，每一關檢疫也都做得紮實與嚴謹，目前來看沒有問題，他請鄉親不用擔心。

楊鎮浯感謝這段時間堅持在碼頭第一線執行檢疫、防疫、通關和縣府人員，忍受高風險和高壓，給予鼓勵和肯定。楊鎮浯同時呼籲，民眾不要再自己做專家，也不要在網路上發表似是而非的言論，造成防疫恐慌和困擾；他有信心，能和大家一度順利度過。

楊鎮浯表示，如果小三通不關閉，會造成鄉親的恐慌，因此縣府選擇讓鄉親放心且務實的措施；至於作為金門重要產業支柱的小三通關閉後，勢必對產業帶來困境，縣府分兩步因應。

首先，楊鎮浯說，現段階要求縣屬單位，責令所有與產業發展相關的單位，研擬輔導和補助政策，一起協助業者度過難關。其次，希望金門觀光旅遊和產業，朝風險分散進行轉型。楊鎮浯說，即便疫情過後，現今世界趨勢的變數永遠會出現，希望藉這個機會調整金門的產業體質。

楊鎮浯同時表示，縣府會做好準備與各界溝通工作，因應疫情過後，小三通如何恢復或轉型，尋求各界的支持。

今天往來金門、廈門和泉州旅客共646人。港務處表示，防範小三通航班受陸方乘載管制，每航次只可載運50%旅客，以防發生交叉感染，請明天打算前往五通碼頭的旅客，如訂位的航次在船舶訂位50%之後號次，切勿前往碼頭。陸方確認明天除表訂航班外，不再有加班船機制。（編輯：陳俊碩）1090208

武漢肺炎疫情日趨嚴峻，小三通客船往來也將暫停，金門縣長楊鎮浯8日也到水頭碼頭視察防疫，現場旅客下船後配合填寫資料，並接受詢問有關旅遊史等問題。中央社記者黃慧敏攝 109年2月8日