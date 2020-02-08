新北慶元宵 神明淨港天燈鼓仔燈展特色

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市慶祝元宵節，今天活動包括野柳神明淨港祈福、平溪施放天燈祈願幸福、石碇鼓仔燈踩街繞山區小鎮，無論是神轎「水裡來、火裡去」或天燈冉冉上升，都展現多元的民俗文化。

野柳神明淨港文化祭今天在野柳保安宮前盛大展開，除百年傳統「水裡來、火裡去」的神明淨港祈福儀式，還提供海鮮料理民眾免費品嚐。

市長侯友宜參加活動時表示，神明淨港是新北市重要的無形文化資產，信眾透過開漳聖王祈福，庇佑漁獲年年豐收。信眾抬著神轎過火、跳水，祈求平安幸福與健康，也希望能夠遠離疫病，加強武漢肺炎防疫作為。

市府民政局表示，今年創意跳水勇士最年長為78歲的葉黃玉雲，她每天有晨泳習慣，還曾參與泳渡日月潭及南灣活動；最低齡的是6歲學童詹佳茂，非常開心成功挑戰自我。

曾獲獎無數的亞洲單腳鐵人阮錦源，今年再度挑戰跳水淨港，盼望激勵其他身障者不要放棄生命，勇敢突破自我。

市府觀光旅遊局表示，平溪天燈節在平溪區十分廣場舉行，施放10波天燈，每波150盞，為2層樓高度的「媽祖天燈」主燈是今晚活動的亮點，希望獲得媽祖的庇佑。

觀旅局說，今晚也有新北市高中職、大專院校等藝術科系學子參與設計的「彩繪藝術天燈」，除傳統文墨祝賀題字，也凸顯風格多元夢幻繽紛藝術氣息。

石碇區公所表示，延續傳統的民俗節慶文化，今天在石碇老街舉辦「元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華」，除揮毫贈春聯及彩繪燈籠，傍晚由學校與團體重現當年古早元宵迎鼓仔燈踩街。

石碇區長洪崇璉表示，迎鼓仔燈藝閣嘉年華活動推廣石碇在地慶典特色文化及伴手禮，將民俗文化結合農特產品，是地方盛事。（編輯：方沛清）1090208

新北市石碇區公所延續傳統民俗節慶文化，8日元宵節晚間在石碇老街舉辦「元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華」，再現慶元宵盛況。圖為108年踩街活動盛況。（石碇區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年2月8日

新北市觀光旅遊局8日表示，平溪天燈節在平溪區十分廣場舉行，將施放10波天燈，每波150盞，2層樓高度的「媽祖天燈」主燈則是活動亮點。（新北市觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年2月8日