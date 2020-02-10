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駐菲代表處：菲律賓未禁止曾赴台灣旅客入境
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

駐菲代表處：菲律賓未禁止曾赴台灣旅客入境

最新更新：2020/02/10 21:06
駐菲代表處10日表示，已與馬尼拉經濟文化辦事處確認，目前菲律賓未禁止曾赴台灣旅客入境。（圖取自facebook.com/MECO.official）
駐菲代表處10日表示，已與馬尼拉經濟文化辦事處確認，目前菲律賓未禁止曾赴台灣旅客入境。（圖取自facebook.com/MECO.official）

（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）對於菲律賓衛生部官員今天說，台灣包括在對中國、香港、澳門的臨時旅遊禁令中，駐菲代表處表示，已與馬尼拉經濟文化辦事處確認，目前菲律賓未禁止曾赴台灣旅客入境。

防疫資訊

由於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，菲律賓2日起對21天內曾入境或停留中國、香港及澳門地區的外籍人士，實施「臨時旅行禁令」，對象包括中國公民及所有經由中國到菲律賓的外國旅客。

對於台灣是否包括在禁令內，菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）今天在記者會上說：「既然我們對中國有臨時旅遊禁令，台灣也包括在內。」

但菲國媒體報導，衛生部另一名次長巴尤戈（Gerardo Bayugo）表示，是否包括台灣在旅遊禁令中「尚未最終定案」。

對此，中華民國駐菲代表處官員告訴中央社記者，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）已正式告知代表處，杜明戈的說法是他個人發言，不是菲律賓政府官方立場。

這名官員表示，截至目前，菲律賓未禁止曾赴台灣旅客入境。

不過，由於菲律賓禁止中港澳旅客與21天內到過中港澳的外籍旅客入境，10日起台灣旅客申請菲律賓紙本旅遊簽證需附21天內的出入境證明。

馬尼拉經濟文化辦事處也建議，台灣旅客赴菲前，向內政部移民署申請1個月內入出境日期地點紀錄，在入境菲律賓時備查。（編輯：陳永昌）1090210

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