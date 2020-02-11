22萬民眾連署挺醫護 拒絕政治搞飛機

（中央社記者吳欣紜、張茗喧台北11日電）因應武漢肺炎疫情，醫療人員投入防疫，民眾自發連署挺醫護，呼籲防疫物資給醫護、拒絕特權式台商包機回台，短短3天22萬人響應，發起團體今天以快閃活動籲政府重視。

中國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，全球染病案例數量不斷攀升，台灣已有18個確診案例。民眾瘋搶、囤積口罩及酒精，導致醫療人員面臨防疫物資不足的隱憂。

有民眾自發性發起「台灣百工聯署撐醫護」網路連署，短短3天時間得到22萬人響應，連署發起團體與台灣醫事檢驗產業工會、嘉義市照顧服務員職業工會等團體今天在疾管署舉辦快閃活動，高喊「全民挺醫守防疫、拒絕政治搞飛機」口號，呼籲政府重視連署訴求。

發起人劉先生表示，台灣防疫體系面臨嚴峻挑戰，若沒有防疫人員與各政府機關合作，台灣恐怕早已淪為疫情重災區，呼籲政府應審慎評估國內醫療系統負荷能力，不要讓政治因素凌駕醫療專業、拒絕特權式包機，也不要在全台灣負壓隔離病床只有1100床、隔離收容場所尚未完善的情況下，再增加醫療系統的巨大壓力。

劉先生表示，這次連署共有4個訴求，首要訴求請政府相關部門保障醫護人員的防疫物資充足無虞，讓醫護能無後顧之憂維護台灣醫療體系的完善運作。

其他3個訴求都與台商包機回台有關，包括由台灣政府主導實際登機人員，並以有緊急需要的國民為優先；包機也必須由台灣防疫人員陪同在飛機上做好防護；以及不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量，完成一批再開放下一批。

台灣醫事檢驗產業工會理事長郭沂蓁今天也在活動中呼籲，醫檢師面對疫情從檢體前處理到結果的判讀，需要耗費5至6小時，工作暴露在高感染風險下，籲政府重視醫檢師的防疫設備，有些醫院甚至限制一天只能使用一片口罩及手套，恐怕造成防疫漏洞。

郭沂蓁也表示，醫檢產業工會堅決反對將境外感染源帶入國內，除非政府有配套措施、做足設備及人力準備，否則只是讓一般醫事人員增加接觸風險。

對於民眾訴求，疾管署副署長莊人祥出面回應，關於處理武漢包機以及後續回台相關事宜，會遵從總統蔡英文及行政院長蘇貞昌指示的3個原則，包含防疫優先、弱勢優先、防疫量能容許原則，持續與陸方溝通，各方意見及訴求也會納入參考進行後續規劃。（編輯：陳清芳）1090211