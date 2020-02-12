外國人居家檢疫無住處 北市府允協助

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市副市長黃珊珊今天表示，部分外國人到台灣後必須進行居家檢疫，但下榻飯店不同意而被趕出來，目前則協調其他旅宿業者協助，同時盤點市有用地，未來可能增設收容中心。

黃珊珊下午2時在市府12樓召開北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第7次應變會議，下午4時接受媒體聯訪時，做上述表示。

黃珊珊表示，目前台北市居家隔離者有120人，其中有症狀4人當中，1人住院；居家檢疫者1355人，其中1343人無症狀，7人有症狀，5人失聯。

她說，部分外籍人士到台灣旅行，符合居家檢疫條件，但因在台灣沒有居住地，健康聲明書上填寫飯店的聯絡方式，一旦里幹事打電話過去，飯店業者知情後，會表明不同意持續居住的態度。

黃珊珊表示，前兩天有2名外籍人士被飯店趕出來，有點像是「人球」，觀傳局也緊急協調其他旅宿業者提供場所安置。

她表示，這也是接下來要與中央協調的部分，討論有無替代方案，而北市也已在盤點市有用地，未來可能增設收容中心。黃珊珊說，14日下午召開防疫會議後，將進行社區感染的桌上演練。

黃珊珊也說，擔心產業受武漢肺炎疫情衝擊，將處理財產租金減免等紓困政策，確定後會再對外公布；此外，原訂3月底舉辦的智慧城市相關論壇，確定延到7月底。（編輯：方沛清）1090212