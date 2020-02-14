高雄移工本土傷寒病例 衛生局追蹤接觸者

（中央社記者王淑芬高雄14日電）台灣確診今年首例本土傷寒病例，為高雄市30多歲菲律賓籍移工，就醫後症狀已改善並出院。高市衛生局對其同住者及職場接觸者共9人做追蹤，後續掌握14天健康狀況及檢驗結果。

衛生局新聞稿指出，個案去年2月出國回菲律賓9天，返台後未再出國，今年1月21日出現頭痛不適症狀，31日發燒及頭痛到醫院檢查及後續抽血等，2月10日血液檢體檢驗結果是傷寒陽性。

衛生局於第一時間進行疫調，並向同住者及職場接觸者衛教手部及飲食衛生，督導公司及接觸者落實住所及公司衛生設備消毒工作。

衛生局疾管處長何惠彬告訴中央社記者，就醫後的外籍移工症狀已經改善並出院；衛生局對其同住者及職場接觸者計有9人做追蹤，包括要求接觸者健康監測通知書及安排採檢，後續會掌握接觸者14天健康狀況及檢驗結果。

經衛生局調查，個案主訴三餐多自行烹煮及公司訂購便當，無生飲、生食習慣。疾管署疫情統計資料顯示，今年截至2月13日傷寒確定病例共2例，這名菲籍移工被判定為本土個案，另1名是境外移入病例，境外移入感染國家為印尼。

傷寒是腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3到60天不等），傳染途徑主要是食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹瀉或咳嗽等。

衛生局提醒，傷寒預防方法包括不吃生食、食物澈底煮熟、飲用水煮沸等，飯前便後以肥皂確實洗手，才能有效避免感染。（編輯：謝雅竹）1090214