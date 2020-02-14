媽祖托夢送禮刮中百萬 得獎人露臉分享喜悅

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）台中一名即將當阿嬤的阮姓小姐夢到媽祖說要送女兒生產大禮，13日去玩刮刮樂，果然中獎連連，並幸運刮中新台幣100萬元，今天親自前往彩券行放鞭炮慶祝，感謝媽祖托夢送大禮。

武漢肺炎蔓延，近日不少民眾帶著口罩外出，不過，台中市一名年約50多歲的中獎人阮小姐今天親自露臉現身彩券行，並帶了一大串鞭炮，大方與彩券行和周遭親朋好友分享這份喜悅。

台灣彩券公司表示，阮小姐刮中的是「2000萬超級紅包」刮刮樂3獎，獎金達100萬元，刮出地點為台中市大里區瑞城里塗城路510號的「一定發彩券行」。

阮小姐表示，刮出大獎前，先到大里區戶政事務所對面的福興宮媽祖廟拜拜，結果當晚夢到媽祖託夢說，因為女兒快生產，要送上一個大禮；由於女兒預產期就在3月上旬，醒來時覺得夢境相當符合現實，是超級好預兆，13日下班後就到投注站買刮刮樂試手氣。

投注站店員說，當天看到阮小姐，覺得特別容光煥發，與平常不太一樣，果然手氣很好，刮了多張「2000萬超級紅包」，接連中了2個2000元和1個5000元獎項，在刮到第8張時竟然中了100萬元。

投注站店員表示，阮小姐開心地一直大叫，馬上打電話叫親友一起來店裡沾沾喜氣，今天情人節特地帶了一大串鞭炮來彩券行施放慶祝、幫店裡熱鬧一下，並表示會回廟裡面答謝媽祖賜予百萬大禮，覺得相當幸運及感恩。

台彩公司說，巧合的是，「一定發彩券行」去年在情人節當天也有一對情侶刮中「1200萬大吉利」100萬元獎項，今年在情人節前夕又有客人幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元，好事成雙，堪稱最棒情人節。（編輯：郭萍英）1090214