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武漢專機隨時可啟動 陳時中：遺憾中方不合作

最新更新：2020/02/14 16:33

（中央社記者陳偉婷台北14日電）滯留武漢民眾盼返台，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，已提供121名亟需返台名單且整備醫護、班機，隨時可執行任務；但中國拖延、不合作，對中方堅持無法理解，高度遺憾。

仍有不少在中國武漢的台灣民眾希望返台，但專機事宜還沒進展。

疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，台灣方面希望接回滯留武漢民眾，但幾經溝通，中方不願合作，為此感到遺憾。

陳時中說，先前已表達滯留武漢民眾回台要弱勢優先，且航程中有相關防檢疫的部署。為了達成目標，台灣希望派華航班機協助運輸，但中方堅持東航執行，台灣也勉強同意。但後來包機有人確診，且包機上沒有專業安全人員，名單又沒有弱勢優先，造成很多爭議。

陳時中說，考量中國方面防疫事務繁重及相關防疫整備緊張，秉持互助精神，台灣已提供121名亟需返台名單，且要求華航班機執行任務，華航已做好規劃，防疫中心也規劃一組12名醫護同行，確保登機、飛航期間的防疫工作，機上也會有很多慢性病、長者、年幼者需要照顧。

陳時中表示，華航專機的相關工作「隨時都可執行」，但經過多方溝通，中方各種理由拖延、不合作，堅持以東航首次包機的方式執行，但如果還是依循這樣模式，會增加滯留武漢民眾承擔的風險。對於中國的堅持無法理解，也高度遺憾。

對於相關的專機檢疫措施，陳時中說，對這些做法很堅持，目的很清楚，就是要確保國人健康，專機上國人的安全，降低國人危險。（編輯：吳協昌）1090214

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