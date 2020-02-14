中油林園廠製程歲修污染 高市查獲告發

中油高雄林園廠製程歲修，高雄市環保局稽查人員14日卻發現廠區燃燒塔冒出火光並產生黑煙，經查發現是人為操作不當導致，依空污法告發。（高雄市環保局提供）中央社記者陳朝福傳真 109年2月14日

（中央社記者陳朝福高雄14日電）中油公司林園廠製程陸續歲修，高雄市政府環保局稽查人員今天發現廠區燃燒塔冒出火光，並產生黑煙，查出是人為操作不當，導致燃燒塔燃燒不完全排放黑煙，依空污法告發。

環保局環境稽查科表示，昨天上午10時多獲報中油林園廠準備歲修，即派環保局駐工業區稽查人員進行周邊查核作業及進廠了解操作情況，監控排放燃燒及污染情形。

稽查人員中午1時多發現廠區內燃燒塔冒出火光，並產生黑煙，立即進廠查核，查出因工作人員人為操作不當，導致廢氣流量過大和壓力不穩定，造成燃燒塔燃燒不完全排放黑煙，依違反空氣污染防制法32條告發。

環境稽查科表示，為加強林園工業區及臨海工業區稽查，成立專案進駐管制，要求業者平日應落實污染防制設備操作，以維護空氣品質，防範空污發生；各廠應加強檢修及平時維護保養，避免排放或逸散空污在空氣中，增加高雄地區污染負荷。

環保局提醒民眾如果發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打1999或公害陳情專線07-7317600，環保局駐點工業區稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證。（編輯：孫承武）1090214