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3個案雙採檢陰性將出院 累計6人解除隔離

最新更新：2020/02/17 23:42

（中央社記者陳怡璇、張茗喧台北17日電）武漢肺炎疫情指揮中心指揮官陳時中表示，2確診個案經過兩次病毒檢測皆為陰性並經專家會議，確定可解隔離出院，1人也雙陰性，只待專家會議。

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，指揮官陳時中表示，有兩名確診個案經兩次病毒檢測皆為陰性，也已經專家會議，確認可解除隔離、即將出院；一名個案的檢驗結果也是雙陰性，只待專家會議。

陳時中表示，如此一來累計6人解除隔離。

指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，截至今日下午3時30分，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診70553例感染，其中1770例死亡；多省市疫情已由輸入轉為本地病例為主。

此外，除台灣之外國際間累計752例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）454例（含台籍4人，其中2人為無症狀感染）、新加坡75例、香港57例、日本55例（不含無症狀10例）及泰國35例為多；病例中4例死亡，分別為法國、日本、香港及菲律賓各1例。（編輯：陳政一）1090217

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