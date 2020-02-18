東京奧運新媒體轉播權 中華電信搶先取得

（中央社記者江明晏台北18日電）2020東京奧運將於7月24日開幕，中華電信今天宣布，搶先取得本屆奧運台灣新媒體平台轉播權，連同4K、VR也一舉囊括，這也是台灣轉播夏季奧運以來首次以4K、VR轉播。

邁入5G時代，中華電信表示，將以超高寬頻技術，帶給客戶優質新穎的觀賽體驗；除了在MOD播出之外，並將最完整的賽事內容在Hami Video影視平台播出。

中華電信今天正式宣布搶先取得奧運台灣新媒體轉播權，讓觀眾可以透過MOD及Hami Video，隨時隨地以超高頻寬傳輸收看4K超高畫質賽事轉播。

中華電信積極布局5G建設，於今年取得5G最大頻寬後，將利用5G超高速、低延遲的特性，推出高速傳送VR轉播，3D展現選手精湛技術，中華電信5G客戶可透過Hami Video觀賞VR虛擬實境轉播體驗，以貼近選手的視角，360度零死角親臨現場。

本屆奧運時差僅有一小時，預期將會受到高度關注，中華電信客戶將可透過MOD、Hami Video的4K體育頻道、奧運原音頻道、奧運專區影音，為中華健兒們加油打氣。除了4K超高畫質即時轉播，MOD也將提供最受喜愛的「回看功能」，讓客戶不錯過任何精彩賽事。

中華電信表示，本屆奧運將首次提供24小時全天候「4K奧運頻道」，打造全台首次大規模超高畫質視覺饗宴，預計於東京奧運來臨前突破100萬台4K機上盒申辦量，帶動MOD、高速光世代上網及5G行動用戶數大幅成長，引領台灣賽事轉播正式邁入5G新紀元。（編輯：張均懋）1090218