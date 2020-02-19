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開學倒數 台中一中擬定武漢肺炎防疫措施

最新更新：2020/02/19 18:06
為防堵2019新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）疫情擴散，台中一中擬定防疫方案，學生踏入校園必須體溫篩檢，教室、辦公室也會每天消毒。中央社記者趙麗妍攝　109年2月19日
為防堵2019新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）疫情擴散，台中一中擬定防疫方案，學生踏入校園必須體溫篩檢，教室、辦公室也會每天消毒。中央社記者趙麗妍攝　109年2月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）武漢肺炎疫情延燒，高中職以下學校下週就要開學，台中一中擬定防疫措施，除規劃發燒患者等候區，學生踏入校園必須體溫篩檢，教室、辦公室每天消毒，杜絕疫情擴散。

全台高中職以下學校因應武漢肺炎疫情，將開學日延後至25日，為防堵2019新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）疫情擴散，台中一中擬定防疫計畫，加強體溫控管、硬體設備消毒，更建置網頁防疫專區，開學日進行學生旅遊史普查，升學輔導說明會選擇通風場域舉辦。

台中一中的大門口規劃為人車分流，並架設2台紅外線熱感應儀進行初篩，進入校園若體溫超過攝氏37.5度，再以額溫槍複篩。學生若出現發燒症狀，將循特定路線在健康中心外等候送醫，或由家長接回。

校方特別加強室內空間環境打掃，每天早上、中午以酒精消毒門把，稀釋漂白水擦拭桌面，放學前再以清水拖地，電腦教室的鍵盤包膜消毒，校長陳木柱表示，防疫工作務求滴水不漏，還製作班級防疫檢核表。

陳木柱指出，目前校內備好防疫物資，漂白水430公升、酒精1000瓶、口罩4000片、額溫槍25支等，校內共有師生3106人，這些物資可應付1個月。（編輯：謝雅竹）1090219

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