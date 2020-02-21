台灣燈會永晝心遭疑抄襲 創作者：完全原創

（中央社記者趙麗妍台中21日電）2020台灣燈會重啟花博機械花，以「聆聽花開－永晝心」重現，成為燈會必看景點之一，但有民眾指稱是抄襲國外知名藝術家作品，負責創作的豪華朗機工團隊指出，「完全原創」。

2020台灣燈會重啟台中世界花卉博覽會的機械花「聆聽花開的聲音」，脫下火紅外衣換上珍珠白衣，重新綻放為「聆聽花開－永晝心」，每晚在燈會中展演，吸引許多民眾前往欣賞。

日前有民眾指稱，「聆聽花開－永晝心」是抄襲荷蘭藝術家戴安．羅斯加德（Daan Roosegaarde）的作品LOTUS DOME。

豪華朗機工團隊成員張耿華今天接受中央社記者訪問時表示，作品在花博時期以花神主題創作，由於民眾肉眼無法看見花開的過程，但透過機械花以科技的控制，展現出花開的樣子，是一件很驚奇的事。

他指出，當時在花博有限的準備時間下要完成作品，球型是最後的選擇，這件作品的創作有許多企業參與其中，展現出工業控制、在地的元素等。

張耿華表示，機械花因要放置在森林中，運動系統的馬達、驅動器放在戶外要接受高溫及高濕的挑戰，經過1年後，在燈會再次展出，作品本身內涵也蘊含許多技術。

張耿華說，花博期間，許多世界級藝術家、國際策展人都有來觀看，他們都覺得很驚艷，因為看見台灣文化科技的展現，如果是抄襲在當時早被罵翻；這件作品的設計者之一張耿豪，在過世前還在病榻上畫設計圖，這是「完全原創」。（編輯：戴光育）1090221