台鐵潮州站建站百年 民眾大排長龍買紀念套票

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）台鐵屏東潮州站建站百年，台鐵上午在潮州站發行「潮庄潮州、百年傳承」紀念套票。不少鐵道迷一早大排長龍購買，有人從20日就到車站排隊，大家都說很有紀念價值。

紀念套票限1500套，每套售價新台幣200元，內含2張名片式車票。1張為「潮州-歸來」懷舊普通車車票；另1張則是「潮州-屏東」普悠瑪名片式車票，藉由最早期普通車到最新普悠瑪號車票，串連百年故事及回憶。

這套套票最夯的是首張普悠瑪名片式車票，是台鐵局硬式車票首次以普悠瑪為車種印製的名片式車票，由於非常稀有，特別值得購買珍藏。現場備有潮州站百年紀念戳章供民眾蓋章留念，造成民眾搶購，一大早大排長龍，不少人從外縣市特地到潮州購買，還有人從20日就開始排隊，怕搶不到套票。

每個人最多限購3套，買了3套的楊姓民眾表示，自己是鐵道迷，台鐵只要有賣紀念套票都會購買，今天特地從高雄趕來。葉姓民眾與朋友一起到場，2人都是潮州人，她說，非常有紀念價值，因為是建站百年，而且有普悠瑪名片式套票。

77歲的李姓老翁則從枋寮鄉特地趕來，他說，自己不是鐵道迷，但今天對他特別有意義，因為自己國曆和農曆生日都是在今天。還有一對母子從高雄到潮州購買，2人各買一套，媽媽說，因為兒子是鐵道迷，所以特地陪他來購買套票。

台鐵表示，潮州車站於1920年2月22日設站啟用，百年來站場歷經3次改建，現今現代化造型的站體是配合屏潮鐵路高架化計畫而新建，於民國102年6月25日啟用通車，而屏東至潮州站間更於104年8月23日完成雙軌電氣化工程通車。

經過100年演變，潮州站已蛻變成潮州鎮地標，以及台鐵西部幹線北上列車的主要始發站，更於104年9月19日晉升為一等站。（編輯：孫承武）1090222