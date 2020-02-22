鑽石公主號包機返台 責任醫院嚴加防疫民眾勿憂心

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）19名台灣旅客，昨晚坐上鑽石公主號包機返台後立即送醫採檢，負責醫院今天表示，基於隱私不便告知檢疫流程及後續處理，但醫院會做好消毒及相關的管控處理，民眾可以放心。

負責醫院今天表示，鑽石公主號包機返台檢疫流程及後續處理，由中央流行疫情指揮中心統一發言。醫院方面會做好防疫措施，除了定期消毒，也限制出入口，並於急診設置戶外診療區，民眾及員工進出院區一律要求戴口罩及量測體溫，每一名住院病人則發給陪病證2張，家人需憑證進出。

而住院的病患黃先生表示，醫院的進出管控相當嚴格，不但每次進出都會要求量體溫戴口罩，相關的消毒及衛生作業也讓人很安心，而政府從以前的一開始就採取嚴厲的措施，對台灣的防疫措施有信心，覺得沒有什麼好擔心的。

至於醫院附近的餐飲店家表示，店裡生意的確不如以往，也能明顯感覺到醫院的民眾變少了，但是和這些包機返台民眾無關，主要是民眾擔心疫情的關係，到店內消費的人明顯減少，但外帶及外送的訂單則有增加，還是希望疫情可以趕快穩定下來。

指揮中心日前表示，這趟包機處理方式與武漢包機返台相同，鑽石公主號已屬高風險環境，所有包機返台國人在抵台時，經過消毒、體溫量測，通關、海關等相關工作後，搭乘救護車前往負責醫院，若檢驗呈陽性反應則住院治療，如果2次檢測都呈陰性反應，則會轉到檢疫所隔離14天。（編輯：張銘坤）1090222