武漢肺炎台灣確診28人 5人已康復出院

（中央社記者陳偉婷台北23日電）武漢肺炎疫情延燒，仍有好消息。疫情指揮中心今天公布，確診個案已有5人出院，新增的出院者為案4武漢旅遊者、案5女台商及案12男台商。其中案9因採檢結果反覆，還不能出院。

中央流行疫情指揮中心下午發布的新聞稿統計，嚴重特殊傳染性肺炎通報個案（含鑽石公主號包機返台者19例），目前累計通報2035個案，含28名確診（今日新增本土案27、28）、1935名排除，餘隔離檢驗中（54名初驗陰性、其餘待檢驗）。

確診28名個案中，1名死亡、5名已出院、其餘個案持續住院隔離中。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，除了早前出院的首例和第10例個案，新增的出院個案為案4在20日出院；案5在19日出院；案12在22日出院。

中央流行疫情指揮官陳時中日前曾宣布，案9（染疫台商之妻）已經雙採陰性，可以出院；但目前還一直住院中。莊人祥說，因案9採檢結果反覆，一直沒有2次採檢陰性，還不能出院。

根據資料，出院的案4為50餘歲女性，有武漢旅遊史；案5為在中國武漢工作者；案12也是在武漢工作的台商。（編輯：管中維）1090223