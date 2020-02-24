榮化助防疫 捐贈160所小學幼稚園異丙醇消毒液

（中央社記者潘羿菁台北24日電）各校開學在即，李長榮化工宣布與高雄醫學大學合作，將電子級異丙醇搖身一變成為環境消毒液，免費提供給高雄市近160所小學與幼稚園使用，為因應俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫貢獻一份心力。

中小學明天開學，為了避免造成防疫缺口，榮化表示，目前藥用酒精有限、清潔消毒需求急迫，因此決定將自家產品電子級異丙醇稀釋濃度後，轉化為可適用在環境消毒品。

在高雄醫學大學醫藥暨應用化學系協助與提供配方諮詢之下，榮化將捐贈稀釋後的異丙醇清潔液，在噴灑後靜置30秒即可自然揮發，比稀釋漂白水更適合清潔學童可能頻繁接觸的物體表面，例如桌椅、教具和遊樂設施等，希望能有效協助廠區鄰近國小與幼稚園，降低學童疾病感染的風險。

目前榮化已備妥10噸異丙醇，不過噴頭供應有限，首批4000瓶捐贈對象為與榮化廠區相鄰的楠梓、大社、仁武、林園及小港地區、近160所的公私立小學與幼稚園使用。

榮化表示，下一階段將擴大至周遭居民與高雄市其他區域或機構。榮化希望透過此次捐贈行動，拋磚引玉，號召更多化學產業界支持。

異丙醇（Isopropyl Alcohol, IPA）廣泛作為工業與電子業溶劑使用的化學品，榮化生產純度99.99%的電子級異丙醇（EIPA）主要供應國際半導體與面板大廠，在製程中清潔晶圓與面板。（編輯：楊玫寧）1090224