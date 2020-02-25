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義大利武漢肺炎疫情升溫 旅遊警示升至第二級

最新更新：2020/02/25 14:13
因應義大利武漢肺炎病例數快速攀升，指揮中心25日宣布，即日起提升義大利旅遊疫情建議至第二級警示。圖為一名戴着口罩的遊客在威尼斯嘉年華期間訪問威尼斯。（法新社提供）
因應義大利武漢肺炎病例數快速攀升，指揮中心25日宣布，即日起提升義大利旅遊疫情建議至第二級警示。圖為一名戴着口罩的遊客在威尼斯嘉年華期間訪問威尼斯。（法新社提供）

（中央社記者張茗喧台北25日電）因應義大利武漢肺炎病例數快速攀升，且有多數無法釐清感染源且醫院出現群聚。指揮中心今天宣布，即日起提升義大利旅遊疫情建議至第二級警示，提醒至當地應採取加強防護措施。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心今天表示，義大利近日武漢肺炎（COVID-19）病例數快速增加，截至目前確診病例數已達229例、6例死亡，眾多病例無法釐清感染源且醫院出現群聚；米蘭所在的倫巴底及威尼托2大區已暫停所有宗教活動及大型集會，各級學校停課1週並封鎖10多個城鎮。

由於該國疫情明顯擴大，指揮中心宣布，即日起提升義大利旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

指揮中心指出，因應國際武漢肺炎疫情發展，目前已將中港澳、韓國列旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡、義大利列第二級警示；泰國、伊朗列第一級注意。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整流行地區及旅遊建議範圍。（編輯：葉俐緯）1090225

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