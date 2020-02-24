武漢肺炎延燒 韓國全境旅遊警示提升為橙色

外交部表示，自24日起調整韓國全境旅遊警示為「橙色」，大邱廣域市及慶尚北道清道郡兩處旅遊警示為「紅色」。圖為大邱一處市場因疫情關閉。（韓聯社提供）

（中央社記者游凱翔台北24日電）外交部今天表示，韓國「新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）」疫情持續蔓延，外交部自今天起調整韓國全境旅遊警示為「橙色」，大邱廣域市及慶尚北道清道郡兩處旅遊警示為「紅色」。（延伸閱讀：韓國旅遊疫情提升到警告 27日起返台須居家檢疫）

外交部表示，韓國自2020年1月20日發現「新型冠狀病毒肺炎」首例後，迄2月24日止累計確診病例已達833例，其中若干病例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚感染，韓國政府已將大邱廣域市及慶尚北道清道郡指定為「傳染病特別管理地區」。

外交部指出，鑒於韓國疫情持續迅速蔓延，中央疫情指揮中心已將韓國旅遊疫情建議提升至第三級「警告（Warning）」，韓國政府也已將疫情預警等級調整至最高等級「嚴重」。

外交部表示，美、英、澳等國均已提升對韓國或韓國部分地區的旅遊警示，並考量台灣與韓國人員往來密切，外交部即日起調升韓國旅遊警示為「橙色」，提醒國人避免非必要旅行；另針對屬於韓國「傳染病特別管理地區」的大邱廣域市（Daegu）、慶尚北道清道郡（Cheongdo）二處，即日起調升旅遊警示為「紅色」，國人不宜前往。

外交部表示，國人若在韓國遭遇緊急情況需要協助，請就近聯繫相關駐處。台灣駐韓國代表處24小時直撥緊急聯絡電話為（82）10-9080-2761；駐釜山辦事處24小時直撥緊急聯絡電話為（82）10-4537-7961。

根據衛福部疾病管制署制定的旅遊疫情等級分下列3級，第一級為注意（Watch），是提醒注意，旅遊建議提醒遵守當地的一般預防措施。第二級為警示（Alert），是加強預警，旅遊建議是對當地採取加強防護。第三級為警告（Warning），是避免所有非必要旅遊，旅遊建議是避免至當地所有非必要旅遊。

4種旅遊警示燈號如下，灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。（編輯：張良知）1090224