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中國反向防堵疫情 延吉機場設置韓籍旅客專用道

最新更新：2020/02/24 17:02

（中央社台北24日電）武漢肺炎自中國向外擴散，韓國成為重災區，中國方面開始反向防堵疫情回流。屬朝鮮族聚集地、韓國旅客眾多的延吉機場，23日深夜起設置專用空橋及通道，專供韓國旅客通行，以便隔離。

央視新聞報導形容，延吉朝陽川國際機場這項措施，是「結合韓國當前新冠（武漢）肺炎疫情形勢」而實施，屬「專項防控措施」。

根據報導，延吉機場針對來自韓國的入境班機，採用專門空橋、專人保障、專用通道，確保「國內航班和國際航班物理隔離」。並安排專人保障國際航班，做好航空器、候機室的消毒殺菌及通風，同時做好旅客訊息安全工作。

報導指出，延吉機場同時將加強與州政府、市政府、急救中心、疾控力量配合，與海關、邊防、地方公安部門合作，做好疫情聯防聯控。

根據報導，目前延吉機場每天平均有2班來自韓國的班機抵達，合計約350人。

延吉市是吉林省延邊朝鮮族自治州的首府，是中國朝鮮族最大的聚集地，也因此吸引眾多的韓國旅客前往經商及旅遊，而延吉及整個延邊州也有不少人前往韓國工作，兩地人員的往來十分密切。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090224

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