武漢大邱居民入境管制措施不同 陳時中說明

（中央社記者張茗喧台北25日電）韓國大邱爆發武漢肺炎社區感染，中央卻遲遲未禁大邱居民入境。指揮中心指揮官陳時中今天解釋，主要是韓國不像中國有居住地供移民署識別，但隨疫情發展不排除禁止韓國人入境。

因應韓國武漢肺炎疫情進入社區傳播階段，中央流行疫情指揮中心昨天宣布將韓國的「旅遊疫情建議」等級提升到第三級警告，外籍人士25日起自韓國入境就居家檢疫14天，台灣人25、26日從韓國返台，須自主健康管理14天，27日後返台就居家檢疫14天。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，對韓國的管制措施是媒體提問時聚焦的重點之一。指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，韓國相關檢疫措施從今天凌晨零時陸續實施，根據疫情變化確實可能全面禁止韓國人來台，但要衡量國際關係以及當地疫情、台灣檢疫能力等因素。

媒體詢問，目前韓國社區感染集中在大邱等特定區域，是否可能比照過去做法，先禁止住在韓國特定區域居民來台；過去大陸是以湖北省作為流行區劃分，為何韓國不行。

陳時中指出，入境管制有2種方式，一是根據國別，在身分上判定較容易，二是根據機場進行管制；若要管到特定區域居民，難度較高。

陳時中說，考量韓國疫情全國都有，昨天也和交通部討論，呼籲個人自由行的旅客避免到高風險地區，旅行團則建議禁止到特定區域，交通部還在和相關旅行社溝通中，相信在居家檢疫前提之下，出團狀況會減少很多。

他強調，管制措施要有衡平性，不能在特定國家還未達一定等級就限制，要根據國際準則、疫情隨時調整，和外交部保持密切聯繫，根據外館傳回的消息了解各國狀況，作為參考依據。

陳時中說，之所以能針對武漢居民進行入境限制，主要是武漢是第一個封城的城市，加上中國身分文件上有居住地可供移民署識別，找出哪些是武漢居民，但韓國沒有相關資訊可區隔，且相較中國，韓國領土明顯較小，做細部區分是否有必要還有待思考。

陳時中坦言，本來有考慮根據韓國的機場進行管制，但大邱旅客從仁川、釜山機場飛往台灣也是有可能，以機場作為管制相對困難。（編輯：管中維）1090225