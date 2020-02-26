更多編輯台推薦新聞：
指全世界欠武漢 世衛專家：若我感染想在中國治療
國際

指全世界欠武漢 世衛專家：若我感染想在中國治療

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報
國際

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理
生活

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下
運動

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
北部老翁家庭群聚再添1人 外籍看護染武漢肺炎
首頁 / 生活

向醫護致敬 二二八連假台南11景點免費遊

最新更新：2020/02/26 12:31
武漢肺炎疫情蔓延，為向防疫人員致敬，台南市長黃偉哲26日宣布，全國醫護228連假可免費暢遊台南山上花園水道博物館（圖）等11處景點。（台南市政府文化局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年2月26日
武漢肺炎疫情蔓延，為向防疫人員致敬，台南市長黃偉哲26日宣布，全國醫護228連假可免費暢遊台南山上花園水道博物館（圖）等11處景點。（台南市政府文化局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年2月26日

（中央社記者張榮祥台南26日電）武漢肺炎疫情升溫，醫護人員不分日夜防疫，台南市長黃偉哲今天宣布，二二八連假，全國醫療院所、衛福部所屬機關、衛生局人員及藥劑師，憑證明可免費暢遊台南11處景點。

全國醫護人員免費入場的台南11處景點，包括赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區、南瀛天文館、1661台灣船園區、台南左鎮化石園區、山上花園水道博物館及水交社文化園區。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，全國醫護免費入場台南11處景點，時間是2月28日至3月1日，各場館也會落實防疫，做好清潔消毒工作，入園者都要測量體溫，且備有酒精消毒。

黃偉哲也希望民眾擺脫密閉空間，走出戶外，享受南台灣的日照，讓身心充電，永保健康；若出現咳嗽等症狀，務必配戴口罩，保護自己和他人。（編輯：謝雅竹）1090226

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報