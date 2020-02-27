地方宮廟齊心防疫 活動配合縮小規模

（中央社記者王鴻國新北27日電）許多寺廟基於武漢肺炎防疫多取消大型宗教活動，地方宮廟也表示配合政府齊心防疫，活動儘量縮小規模，減少人群聚集，以廟方幹部參與為主，不時還會戴口罩和噴酒精消毒。

基於防疫需求，許多寺廟都暫停近日的宗教活動，除蘆洲湧蓮寺3月間3天2夜的南下進香活動及打齋等大型活動全喊停。先嗇宮主委李乾龍表示，3月例行中南部的神農大帝出巡千人進香活動也取消，原千人參與的活動改由廟方董監事10多人南下交流。

不僅大型寺廟取消活動，新莊衡星宮負責人吳玉琴表示，地方型的會香或接香等活動也儘量縮小規模，甚至主動要求信徒不要參加，以減少人群聚集的情形，同時，廟內廟外的活動也會儘量戴口罩及噴酒精消毒，就連農曆4月回娘家的謁祖進香活動也取消，改由廟方幹部南下進香。

她表示，地方都很配合政府防疫措施，就連祖廟台西溪頂昭安府開基老祖李天池府千歲也為了疫情消災祈福，主動舉辦北巡賜福遶境及3天消災法會等活動，衡星宮整個接香活動多是雙方執事等幹部參與；昭安府廟方人員表示，這次特別注意防疫，整場遶境祈福活動僅10多名廟方幹部參與。

雖然這場地方型廟會活動僅動員少數陣頭及車輛，但現場文武轎及黑令旗、神將、舞獅等活動，尤其是3台鋼管辣妹車，都吸引不少路人目光，雖然縮小陣頭規模，但仍不失傳統廟會的熱鬧隆重氣氛。（編輯：方沛清）1090227