疫情還在燒 5月報稅研擬分流機制

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）武漢肺炎疫情未歇，接近5月報稅季，國稅局呼籲民眾儘量網路報稅，今年起，超商也開放查調所得、繳稅，若真要臨櫃申報，記得善用線上預約取號功能，國稅局也正在研擬分流機制。

5月報稅季將至，高雄國稅局表示，今年申報期間為5月1日至6月1日止，4月24日會先陸續寄發稅額試算通知書，碰上武漢肺炎疫情，減少報稅人潮，避免群聚感染，為今年最大挑戰。

雖然近年網路申報比重已相當高，但其中不少是到國稅局，由稅局人員輔導完成申報，也有一定比例民眾會到國稅局查調所得；民眾選擇跑國稅局原因很多，可能是不熟悉電腦操作或需要稅務諮詢，也有部分是因為子女上班，委託父母到國稅局申報。

不過，今年碰上武漢肺炎疫情，國稅局也相當緊張，深怕申報人潮群聚一室，造成群聚感染，尤其是每年5月1日勞動節，更是申報人潮高峰。

高雄國稅局呼籲，今年在家上網申報最好，申報期長達32天，24小時在家都可完成；家中沒有讀卡機也沒關係，查調所得所需的「查詢碼」，今年開放到四大超商、操作i-bon等多媒體事務機（KIOSK）就可取得，從4月28日起就開放查詢。

高雄國稅局說，有了「查詢碼」後，回家上綜所稅申報網站，搭配輸入身分證字號及戶籍謄本上的戶號，一樣可線上報稅，不用使用自然人憑證或健保卡；在稅額試算部分，稅額在新台幣2萬元以下案件，今年也可在超商KIOSK列印繳納單，完成繳款，比起往年，超商能協助的功能更多。

中區國稅局表示，如果去國稅局，主要是為了解決稅務疑問的民眾，也可利用「AI智能文字客服」或電話諮詢。如果真的得上國稅局，記得先利用各地國稅局的線上預約取號功能，等快輪到自己再出門，避免現場久候，增加感染風險。

中區國稅局說，考量民眾還是有臨櫃申報需求，五區國稅局都正在研擬分流機制，例如若場地許可，可增加戶外申報區，或限制同時間進場人數，分區申報等；另外，呼籲過去習慣委託父母報稅的年輕人，今年可多多利用網路申報，減少長輩出門感染的機會。（編輯：鄭雪文）1090302