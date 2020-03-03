新北烏來福山部落開賣口罩 僅服務單號民眾

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市最偏遠地區的烏來福山部落居民，可就近在活動中心買口罩了。不過，僅限身分證單號的成人民眾，每星期三購買。身分證雙數成人，仍要往返1個多小時車程外出買口罩。

新北市衛生局健康管理科長陳欣蓉接受中央社記者訪問表示，對於偏鄉地區民眾的購買口罩資格的困境，盼中央健保局能以專案處理，讓新增的據點都能服務身分證單號與雙號的買口罩民眾。

衛生局今天下午表示，為服務偏遠地區民眾，3月起，增加平溪區、石碇區及烏來區等3區衛生所共4個醫療服務據點，加入販賣口罩行列。

陳欣蓉說，石碇、平溪、烏來衛生所因當地無藥局或藥局數量不足，原來就有協助販售口罩，服務民眾。不過，因為偏鄉幅員遼闊，仍無法面面俱到。

以烏來的福山部落為例，烏來當地沒有藥局，大家只能到烏來衛生所實名制購買口罩。但最偏遠的福山部落距離衛生所18公里，深山泰雅族人還需要往返1個多小時的車程，買口罩相當不便。

她說，為了讓更偏遠地區的民眾也可以就近買口罩，規劃利用巡迴偏鄉醫療據點時，由醫師、護理師協助販售口罩。但受限於醫療人力，僅能在駐點醫療時賣口罩，無法全面服務到身分證單雙號的民眾。

衛生局說，決定將衛生所分配的口罩，勻撥一部分到定期巡迴醫療門診，給民眾就近購買，不影響該區的原有購買權益。相關口罩販售原則與現行的成人及兒童口罩販售原則相同。

販售時段依據點公告時間為主，平溪區衛生所十分里衛生室為即日起每週二及週五下午2時至4時。石碇區衛生所中民衛生室為10日起，每週二下午2時至3時。

烏來區衛生所忠治溫馨關懷站為即日起，每週五上午10時至12時，烏來福山活動中心為每週三上午10時至中午12時。民眾購買前可電洽衛生所確認販售時間及地點。

根據統計，烏來區人口6407人，其中福山里819人。（編輯：方沛清）1090303