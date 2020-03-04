新竹市將發1萬5千片口罩給長照機構 強化防疫

（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）新竹市長林智堅今天到長期照顧服務機構檢視接送長輩車輛及消毒設備。林智堅表示，市府將發放1萬5000片口罩給全市長照機構長輩使用，強化長者防疫工作。

林智堅今天到私立家樂園社區式服務類長期照顧服務機構，陪長輩進行飯前洗手的工作，也教長輩標準洗手7步驟。他說，老年人屬於感染高風險族群，市府將發放1萬5000片口罩給全市長照機構長輩使用。

林智堅表示，感謝白因子公司致贈價值新台幣200萬元、超過千瓶的抗菌消毒液，讓市府結合民間力量，攜手合作守護市民健康。另外，目前超過9成口罩分配給醫療院所和照護機構，讓在第一線人員無後顧之憂。

家樂園院長劉美男指出，針對防疫除每日消毒接送長輩的車輛，長輩上車前，工作人員全程戴口罩，為長輩量體溫，確認無發燒症狀才接送至日照中心接受服務，守護長輩的健康。

衛生局長王宗曦指出，考量長輩在社區活動時感染風險較高，目前暫停社區關懷據點、共餐、C級巷弄長照站、長青學苑等長輩活動，預計停課至3月底。

王宗曦說，針對未停課仍持續提供失能、失智長輩服務的日間照顧中心等機構，已要求加強防疫措施，另在工作人員實施感染管制教育訓練、對工作人員與服務對象及家屬進行健康管理，要求每日消毒環境，全力防範疫情。（編輯：李錫璋）1090304