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全聯5日起販售台糖75%酒精 外島6日開賣

最新更新：2020/03/04 18:18

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）酒精產能持續增加，越來越多通路販售防疫用酒精。全聯表示，全台門市將自明天起再度販售台糖75%酒精，外島門市則是6日開賣，實際數量以門市數量為主，每人限購一瓶，售價新台幣45元。

武漢肺炎疫情延燒，民眾對防疫酒精需求大增，全聯在2月底曾販售台糖酒精，包含50毫升以及350毫升兩種容量。

全聯今天表示，為滿足消費者防疫需求，全台門市將自明天起再度販售「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」，一瓶350毫升，售價45元，販售數量以各店現場貨量為主。外島門市則將延後一天至6日開賣，並依照當日海象及船班抵達時間為主。

全聯表示，開賣時間以各家門市開門時間為準，商品數量有限，每人限購一瓶，售完為止，提醒民眾依政府相關法規，18歲以下者不得購買，並呼籲民眾不需要囤積過多防疫商品。

台糖350毫升75%防疫酒精自3月初起日產能增至5萬瓶，主因新增合作業者，加上酒精標籤從貼標改為套標，大幅提升生產效率。台糖也將供貨給四大超商、超市以及量販業者，分配數量則將依業者普及度而定。（編輯：楊玫寧）1090304

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