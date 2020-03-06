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專題／台南中國城命運起伏40年 治安毒瘤變遊憩星鑽
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情6/100

武漢肺炎／陳時中預期歐洲病例超越亞洲 第二波邊境防守成考驗

最新更新：2020/03/06 15:01
武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）6日表示，目前從個案比例看，可大膽預測「歐洲很快會比亞洲多」，未來如何慢慢調整防疫措施，找出不特定個案，是下一步防疫方向。中央社記者裴禛攝　109年3月6日
武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）6日表示，目前從個案比例看，可大膽預測「歐洲很快會比亞洲多」，未來如何慢慢調整防疫措施，找出不特定個案，是下一步防疫方向。中央社記者裴禛攝　109年3月6日

（中央社記者張茗喧、陳至中台北6日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，武漢肺炎世界流行不可避免，亞洲這波台灣可說是守住了，但未來可大膽預測歐洲個案數會很快超越亞洲，如何不鎖國防疫是下一步考驗。（延伸閱讀：英國首例死亡確診破百 醫護人員面對疫情99%沒信心

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，外籍人士防疫須根據疫情變化，調整旅遊疫情建議、邊境管理措施等，都會進一步行動。

他說，一旦疫情擴散各國，情況將更複雜，同時牽涉外交關係，而台灣不可能鎖國，這將是第二波考驗，台灣就積極做好社區整備。

陳時中表示，目前從個案比例看，可大膽預測「歐洲很快會比亞洲多」。

防疫措施方面，陳時中說，第一波疫情，相關人士已居家隔離，第二波邊境如何防守是相當大考驗，篩檢是針對特定風險、專家認為風險高者。

他說，未來情勢勢必越來越複雜，從一開始只限制武漢、湖北一路蔓延到韓國、義大利與伊朗，未來可能是全球性疫情，如何維持台灣不鎖國又能守住，面臨很大考驗；未來如何慢慢調整防疫措施，找出不特定個案，是下一步防疫方向。（編輯：李明宗）1090306

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