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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情14/100

武漢肺炎／中國：境外輸入躍為第2大來源

最新更新：2020/03/06 10:50

（中央社台北6日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，3月5日，武漢肺炎新增死亡病例30例，累計死亡3042人；新增確診病例143例，累計確診8萬552例。

據通報，中國大陸3月5日新增境外輸入確診病例16例（甘肅11例，北京4例，上海1例），這個數字僅次於湖北省武漢市的126例，湖北其他16個市州5日無新增確診。

截至3月5日午夜，大陸累計境外輸入確診病例36例。

據相關省市衛健委通報，甘肅新增確診11例，來自於從伊朗接返蘭州市的兩架包機，機上共有311名中國公民，均已被隔離。上海新增確診1人也是在伊朗留學的陸生。北京新增確診4人則是來自義大利。

據國家衛健委官網通報，3月5日，大陸31個省市區2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例143例，新增死亡病例30例（湖北29例，海南1例），新增疑似病例102例。

5日新增治癒出院病例1681例，解除醫學觀察的密切接觸者5457人，重症病例減少215例。

截至3月5日午夜，大陸現有確診病例2萬3784例（其中重症病例5737例），累計治癒出院病例5萬3726例，累計死亡病例3042例，累計確診病例8萬552例，現有疑似病例482例。累計追蹤到密切接觸者67萬854人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬9896人。

其中，湖北新增確診病例126例（武漢126例），新增治癒出院病例1487例（武漢1038例），新增死亡病例29例（武漢23例）；現有確診病例2萬2695例（武漢2萬115例），其中重症病例5588例（武漢5208例）。

湖北累計治癒出院病例4萬1966例（武漢2萬7354例），累計死亡病例2931例（武漢2328例），累計確診病例6萬7592例（武漢4萬9797例）。新增疑似病例43例（武漢42例），現有疑似病例285例（武漢232例）。

據通報，截至3月5日午夜，香港特別行政區累計確診病例104例（出院46例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院9例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090306

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