中台灣觀光推動聯盟成立 優先爭取中央補助

（中央社記者郝雪卿台中9日電）觀光旅遊業遭受武漢肺炎疫情重創，台中、彰化、南投及苗栗等4縣市今天成立「中台灣觀光推動聯盟」，台中市觀旅局長林筱淇表示，將發揮區域合作力量，爭取中央補助為優先。

林筱淇、南投縣政府觀光處長王源鍾、彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬、苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫等人，今天在台中市全國大飯店簽署合作備忘錄，共同成立「中台灣觀光推動聯盟」，宣示一起推動中台灣區域觀光旅遊業。

在武漢肺炎疫情衝擊下，觀光旅遊業受創嚴重，林筱淇表示，中台灣是命運共同體，過去中台灣就有區域治理平台，在疫情衝擊下，現在更要強化功能，研商如何透過產官攜手合作，整合4縣市觀光資源，化危機為轉機，大家一起挺住度過疫情難關。

田飛鵬指出，這波疫情中第一線受衝擊的是觀光產業，後端還有餐飲及農業、工業等，問題也會逐一出來，希望透過聯盟發揮集體力量，等疫情趨緩後，可以儘速復甦，產官一起克服困難。

林彥甫也說，苗栗觀光業受疫情影響，大型婚宴會館2月份被退了300多桌，旅宿業績減少3成，團體旅客的退訂率更超過9成，過去治理平台主要在互通訊息，這次是觀光旅遊目的地行銷組織的成立，希望透過聯盟進行總體規劃，分階段開展未來觀光產業。

林筱淇指出，觀光旅遊業遭受疫情重創，聯盟成立後，將以爭取中央補助為優先，協助觀光旅遊業者度過難關，未來還要一起行銷中台灣觀光業，制訂主題旅遊，一起在國內外旅展行銷，同時合辦員工教育訓練等，發揮互補及乘數效應，提振中台灣觀光發展。（編輯：方沛清）1090309