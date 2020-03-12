疫情調查：84%上班族工作正常 2.3%開始裁員

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）武漢肺炎疫情延燒，根據人力銀行調查，84.3%上班族工作目前仍維持正常，但有部分上班族遇減班休息，甚至2.3%已開始裁員。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）衝擊各行各業。根據104人力銀行調查，在可複選的情況下，84.3%上班族工作還算正常，不過，已有5.6%上半族面臨公司鼓勵特休假，5%面臨公司遇缺不補，2.4%開始實施「減班休息」，2.4%進入部分工時狀態，2.3%已開始裁員。

在可複選的情況下，有20%上班族擔心工作時被傳染肺炎，22%害怕放無薪假，16%怕遭裁員，也有14.8%的上班族擔心因人手短缺，必須身兼多職。

不過，業者求才意願仍屬熱絡，截至3月，人力銀行調查顯示旗下線上工作徵才數達65.9萬個，徵才企業家數達3.4萬家也續創新高。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，企業徵才屬於「長久戰」，肺炎疫情並未大幅影響年後轉職潮以及即將到來的新鮮人徵才，持續徵才業別以電子資訊、軟體、半導體等相關產業為主，較去年同期增加約5%。

他說明，主要受到疫情影響的行業為娛樂產業、運輸、住宿、服務餐飲等業別。不過，高科技、半導體、生技醫療產業看來「不錯」，受疫情影響程度不大。

鍾文雄也說，根據相關規範，企業實施減班休息前，必須徵得勞工協商同意，且每月工資不得低於基本工資新台幣2萬3800元。

若上班族遇到「減班休息」，他建議，勞工可參與企業辦理的訓練課程，享有勞工訓練津貼最高可達1萬8960元，也可利用此段時間培養第二外語或專長，對於未來轉職、加薪也有所助益。

為了瞭解武漢肺炎疫情對職場衝擊，104人力銀行在3日至7日間進行網路調查，共回收1081份問卷，信心水準95%，抽樣誤查為正負2.98個百分點。（編輯：楊凱翔）1090312