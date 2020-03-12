台灣大公益微電影募款起跑 點擊1次代捐1元

（中央社記者吳家豪台北12日電）台灣大哥大基金會「i無限公益微電影」計畫今年首度以體育選手培育、關懷街友2大主題推出2部公益微電影，每1次點擊，台灣大基金會都將代民眾捐出新台幣1元，每部影片最高可募得10萬元。

台灣大哥大基金會今年推出2部公益微電影，其中「夢想很清楚」記錄一群缺乏資源的南投偏鄉學子，透過每天不停歇的空手道鍛鍊，讓未來不再只是單選題，影片在YouTube上架至今的點擊次數已突破1萬2000次。

另一部公益微電影「超級大來賓」靈感來自導演吳佩薇對一位無名女街友的觀察，以看似突兀的「脫口秀」手法呈現，主要目的是想凸顯社會主觀印象與階級觀念。影片在YouTube上架至今，累積點擊數接近5000次。

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，今年「i無限公益微電影」關心的議題由廣入微，並首次嘗試採取紀錄片和脫口秀2種截然不同的拍片手法，從影片呈現就可看出團隊投入很多心思。

劉麗惠說，台灣大哥大基金會希望串連影視人才與公益團體，結合雙方力量，傳遞台灣這塊土地上仍有許多等待幫助的弱勢族群，而他們背後那一群默默行善、無私付出的公益團體及志工，也需要更多熱血群眾挽起袖子加入他們。

「i無限數位公益計畫」推動8年來，已幫助超過24個公益團體拍攝公益微電影，協助募款超過2500萬元。（編輯：鄭雪文）1090312