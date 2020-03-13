台糖屏東毛豆區旁種電 屏科大：衝擊黑鳶生態

屏東科技大學鳥類生態研究室表示，彭厝農場為高屏地區黑鳶重要覓食棲地，當農民整地翻耕時，成群黑鳶會盤旋在耕耘機後方，伺機捕食被翻出的小動物。（林惠珊提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）台糖公司「農電共生」計畫，要在屏東鹽埔鄉毛豆區旁設示範區，除了毛豆是台灣綠金受爭議外，屏科大鳥類生態研究室表示，毛豆區是黑鳶覓食棲地，台糖應審慎評估生態衝擊。

台糖的「農電共生計畫」規畫在鹽埔鄉的彭厝農場毛豆區旁，以2公頃多做為光電板專案計畫示範區，並傳出未來台糖要在毛豆區種光電，光電板下種毛豆，由於毛豆連3年出口金額破8000萬美元，是台灣的「綠金」，遭毛豆農反對。

今天屏東科技大學鳥類生態研究所也表示，彭厝農場也是高屏地區黑鳶重要覓食棲地，當農民整地翻耕時，成群的黑鳶會盤旋在耕耘機後方，伺機捕食被翻出的小動物。

研究員林惠珊說，黑鳶數量最低不到200隻，經政府調整農藥及滅鼠政策，以及企業推出友善老鷹商品，緩步回升到去年的709隻，而鹽埔鄉所在的屏東北部有全台最大的黑鳶族群，全台約1/3黑鳶在這裡生存。

林惠珊表示，農地和魚塭是黑鳶最常利用的覓食棲地，顯示這些農業生產環境也有重要的生態功能，特別是大範圍的完整農地，例如屏北彭厝農場、內埔鄉廣大的鳳梨田和茶園、屏南枋寮鄉戰備道周邊及沿海魚塭等，這些初級產業周而復始的運作，跟黑鳶的覓食行為息息相關。

台灣猛禽研究會秘書長蔡岱樺表示，期待各單位在考量綠能或開發案時，能夠避開保育類動物出現的熱區，雖然台糖在彭厝農場初期規劃的光電板面積2公頃多，看來似乎不大，但在農地種電風潮下，完整農地也可能會被蠶食鯨吞。

彭厝社區發展協會理事長陳翠香表示，老鷹（黑鳶）常成群出現，社區發展協會以老鷹作為農村再造的重點，會密切關注架設光電板的消息。

台糖「農電共生計畫」在萬巒鄉200公頃的平地造林區也受到當地居民、環保團體及部分民代反對，認為種了20年樹木已形成當地美麗林相，要砍除裝置太陽能板，不但破壞景觀，也破壞生態。萬巒鄉長林國順表示，長年以來，居民依偎著這些樹林形成生活圈，台糖的種電計畫破壞了綠色循環經濟。

台糖秘書處長蕭光宏表示，台糖在彭厝農場的光電計畫是在毛豆區旁執行2公頃多示範區，種植作物及未來是否擴大到毛豆區都還待評估。至於萬巒鄉的平地林種光電，蕭光宏說，台糖不是要砍掉200公頃的造林木，只是砍除部分樹木，穿插種作物及太陽能光電板，台糖會再與居民溝通，會同專家、學者一起評估。（編輯：孫承武）1090313

屏東縣鹽埔鄉彭厝農場以種植「綠金」毛豆為主，每年毛豆收成翻土季節，因播耕引出的鼠類等小動物，也讓當地成為黑鳶重要覓食地。（林惠珊提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月13日

屏科大鳥類生態研究室研究員林惠珊表示，台灣黑鳶數量最低曾不到200隻，經復育後才緩步回升到去年的709隻，而鹽埔鄉所在的屏東北部有著全台最大的黑鳶族群，全台約1/3的黑鳶在這裡生存。（林惠珊提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月13日