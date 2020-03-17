潘文忠：禁師生出國是為防疫 有特殊需求可申請

（中央社記者郭建伸台北17日電）教育部長潘文忠今天受訪表示，禁止高中以下師生出國是防疫措施，而非特別針對師生，強調事先預防，而非回國後才說「早知道就不去」。但他也說，若有特殊需求，還是能經申請審查後出國。

為防堵疫情，行政院昨天決議，高中以下師生這學期上課日結束前暫停出國。立法院會今天進行施政總質詢，潘文忠在進入議場前，接受媒體訪問談論管制出國措施。

潘文忠受訪指出，這幾天中央流行疫情指揮中心發現確診的個案急速增加，多數都是境外移入個案，其中也包含高中學生，這對校園防疫是非常大挑戰，很多師生跟家長對於從國外旅遊回來的學生感到很大不安。

潘文忠說，疫情指揮中心評估，因為在學期中，多數學生不會在這段時間出國，但為避免「少數」、「個別」的想法，所以採取管制措施；如果是基於特殊需求，只要經過審查就能出國。

潘文忠表示，教育部有依循疫情指揮中心評估，並聯繫各縣市教育局處，各縣市教育局處都認同禁止師生在學期間出國這項防疫需求。

媒體追問，如果未來仍有師生非必要出國，教育部是否會有處置？潘文忠回應，會有禁止出國規定不是針對師生，而是要從防疫角度來看；最近世界各國情況讓人擔憂，甚至在幾天內就會形成超級疫區，強調要預防而不是回國後才感嘆「早知道就不去」。

媒體也詢問，接下來幾個月都有各種入學考試，若發生疫情是否有隔離試場？

潘文忠說，大學學測第二階段甄選入學，到國中會考、四技二專統一入學測驗、大學指考，教育部已跟辦理考試單位細密溝通。

他也強調，萬一有疫情，考試單位也會因應最高規格的隔離試場；一旦有需要面試的考生居家檢疫或居家隔離，考試計算將取消面試，並依比例分配到初審成績，兼顧到考生權益。（編輯：趙蔚蘭）1090317