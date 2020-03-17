避免成防疫破洞 勞動部延長移工在台年限

（中央社記者吳欣紜、張茗喧、許秩維、陳至中、陳怡璇台北17日電）為避免移工成防疫破口，移工相關防疫措施將更強化，包含延長在台年限、鼓勵國內承接、移工暫不返國休假等。

台灣的移工主要來自印尼、越南、泰國、菲律賓，根據統計，去年平均每日約有600名移工入境。疫情指揮中心今天宣布調整亞洲地區19國的旅遊疫情警示至第三級，因此移工往來流動可能成為防疫破口。

勞動部常務次長林三貴今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，為了強化移工防疫，勞動部提出兩項主要配合措施，包含減少人員跨境流動以及督促雇主落實防疫管理。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，首先將鼓勵雇主期滿續聘或國內承接，雇主可以依循現有機制辦理，另也將彈性延長移工在台工作年限以及延長雇主引進許可效期。

薛鑑忠指出，若移工年限（家庭看護工14年、其他類別12年）在3個月內屆滿，可以向勞動部申請延長3個月，假設家庭看護工4月15日屆滿，就可以申請延長3個月至7月15日，但如果年限是年底才屆滿就不能申請；雇主部分，將保留雇主未引進配額，等疫情結束後，雇主可以在3個月內向勞動部申請引進。

另外，也希望雇主鼓勵移工暫時不返國休假，薛鑑忠表示，如果雇主與勞工協商不成立，雇主應同意移工返國，但移工返國後內政部移民署將不核發重入國許可，等疫情結束，雇主才能向勞動部申請移工再入國手續；若移工同意不返國，衍生的損失可向勞動部申請補償，由雇主聘僱移工所繳納的就業安定費支付。

薛鑑忠表示，以去年統計來看，整年度平均每日有624名移工入境，其中23%是返鄉休假再入境的，其餘是新聘僱入境，在督促雇主落實防疫管理部分，16日就已經取消辦理入境講習，改為線上入境講習，也將在移工入境時發送6片口罩。

薛鑑忠也提到，接機服務將全面改為強制接機，移工只能在桃園機場或小港機場入境，且登錄接機服務時，應提供「移工入境辦理居家檢疫計畫書」，方便機場服務站同仁協助移工辦理居家檢疫線上登錄。

薛鑑忠指出，若移工須居家檢疫14天，也應由雇主或雇主委任仲介公司安排檢疫處所，雇主若要申請許可尚未核准得案件，應提報「移工入境辦理居家檢疫計畫書」， 計畫書應明確規劃當引進移工來源國疫情提升至第三級時，雇主辦理接機方式及居家檢疫處所。（編輯：吳協昌）1090317