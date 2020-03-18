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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情14/100

武漢肺炎／20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

最新更新：2020/03/18 17:01
國內18日暴增23例武漢肺炎個案，一名20多歲女性日前在印尼旅遊時就出現症狀，入境時疑未通報，回台4天後才就醫確診。圖為桃園機場入境檢疫通道。（中央社檔案照片）
國內18日暴增23例武漢肺炎個案，一名20多歲女性日前在印尼旅遊時就出現症狀，入境時疑未通報，回台4天後才就醫確診。圖為桃園機場入境檢疫通道。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、吳家豪、吳欣紜台北18日電）國內今天暴增23例武漢肺炎個案，一名20多歲女性日前偕夫遊印尼峇里島，在印尼就出現喉嚨腫痛等症狀，入境時疑未通報，回台4天後才就醫確診。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中宣布，國內新增23例武漢肺炎個案，全台累計確診數達到100例，其中2例為本土病例，21例為境外移入者的旅遊史分別為西班牙、美國各3例，英國、法國各2例，印尼、卡達、菲律賓、瑞士、德國各1例，另有1例曾至法國、西班牙、英國，1例曾至英國、義大利、法國。

陳時中坦言，今天新增個案當中，有3例發病數日、在社區活動一段時間後才確診，風險較高，分別是第83例的法國籍男子、第94例曾赴印尼的女性以及第100例的本土感染女性個案。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥會後受訪時表示，第83例是20多歲法國男性，12日抵達台北，在台北市展開「一般觀光客行程」，16日上午出現發燒症狀，一大早就去醫院並進行自主健康管理。第94例是20幾歲台籍女性，6日至12日和丈夫到印尼峇里島自由行，10日出現喉嚨腫痛、耳朵痛症狀，12日從桃園機場入境，當時沒有發燒，回台後也沒有上班，12至14日入住旅店，16日又有症狀才就醫，17日確診。

外界好奇，這名女性既然有症狀，入境時若有確時填寫健康申報表，按理應接受採檢，但卻等到入境多日才就醫確診。莊人祥說，該個案是否確實填寫資料，還需進一步確認。

此外，第100例是名本土個案，是南部20多歲女性上班族，3月12日開始出現喉嚨痛、發燒、頭痛症狀，當天曾就醫，16日持續發燒、咳嗽、喘症狀，再次就醫，醫師診斷為一班感冒，17日仍未緩解且有呼吸困難症狀到急診就醫。

莊人祥指出，由於這名女性沒有明確旅遊史、接觸史，醫師也無法排除是武漢肺炎，便採檢通報，昨天深夜才確診，將進一步調查發病前的接觸史，了解可能感染源。（編輯：吳協昌）1090318

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