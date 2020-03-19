防業者哄抬民生物價 公平會派人員赴賣場查察

（中央社記者吳柏緯台北19日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，昨天台灣病例數破百、今天起採取嚴格的入境管制，對於民眾因為預期心理陸續傳出搶購民生物資，公平會呼籲業者不得哄抬物價，同時已派出人員赴賣場查察。

國內武漢肺炎確診案例昨天暴增到100例，由於民眾不安的預期心理，因此發生搶購民生用品，部分通路的泡麵、衛生紙等物資已出現斷貨情形。

公平會稍早表示，為維護國內民生物資相關產品市場的交易秩序，嚴防業者於防疫期間趁機聯合哄抬價格，公平會已派員到賣場查察。

公平會說明，調查人員分別至家樂福、全聯、大潤發、愛買、頂好等賣場查看情形，同時發函台灣區麵粉工業同業公會、台灣區釀造食品工業同業公會、台灣區糖果餅乾麵食工業同業公會、台灣罐頭食品工業同業公會、台灣區造紙工業同業公會等與民生物資相關的公協會，請他們轉告所屬會員，不要在疫情嚴峻期間，有蓄意囤貨或有聯合哄抬物價的行為。

公平會也向業者呼籲，勿以身試法，同時也籲請民眾放心，目前各項民生用品供應商及通路業者均將持續維持穩定供應，民眾不須進行恐慌性購買。

行政院消保處則於18日晚上派員訪查6大賣場，包括全聯18家、頂好4家、家樂福5家、愛買2家、大潤發1家及好市多2家，共計32家分店。

消保處統計，全聯的18家中，有4家店的米、泡麵及麵條、罐頭食品及衛生紙均銷售一空，其餘分店供貨尚稱足夠。全聯向消保處說明，那幾家店的情況是因為上班族及附近居民因預期心理，所以在夜間到店內搶購，當時人潮為平常夜間的2倍，才會賣光。（編輯：紀淑芳）1090319