國家地理攝影賽亞軍 黃孝擎留下感動人心瞬間

出身排灣族的義守大學原民生黃孝擎（後左）以作品「淚中之愛」參加「2019國家地理全球攝影大賽」，日前榮獲青少年組亞軍。（義守大學提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年3月20日

（中央社記者程啟峰高雄20日電）照片不僅能觸動人心，也能傳承歷史的感動；出身排灣族、義守大學原民生黃孝擎，日前參加「2019國家地理頻道全球攝影大賽」，榮獲青年組亞軍，也讓世界看見部落真情。

就讀義大「傳播與設計學院原民專班」的黃孝擎以「淚中之愛」，自全球3000多件參賽作品中脫穎而出。對於作品獲獎，他指出，照片旨在傳達舊部落由於人口過多，一半的族人被要求遷村，被迫分離，因此長輩們只能透過「收穫祭」一年相見一次，十分難得，當看見他們欣然落淚時，當下感觸特別深。

出身台東縣正興村，黃孝擎說，這次也是在瀏覽攝影網站時發現「2019國家地理頻道全球攝影大賽」，報名了人生第一次攝影比賽，在還沒公布成績前，並不覺得自己的攝影技巧比別人好，直到得知獲獎，才感覺受到肯定，更了解自己實力，持續精進技能。

他表示，從小就很喜歡攝影，認為相機「如同眼睛能夠保存記憶，將當下的感動變成永恆」，深刻體悟攝影需先感動自己才能夠感動別人。

當義大舉辦課外活動需有人協助攝影或側錄時，老師與同學總會第一個想到他，也常請他協助指導同學技巧。黃孝擎今年就讀大二，已經開始接案婚紗攝影企劃，更是部落攝影紀錄者，文化攝影是他的夢想，期待未來能續拍出感動作品，觸動更多人。（編輯：黃世雅）1090320