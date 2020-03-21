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各州武漢肺炎防疫接連跟進居家令 全美1/5人口受影響
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎境外移入增18例 埃及團群聚增至7人

最新更新：2020/03/21 16:33
武漢肺炎疫情仍持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日宣布再增18例境外移入個案，目前國內累計153起確診病例，2起死亡病例，28人解除隔離。中央社記者謝佳璋攝　109年3月21日
武漢肺炎疫情仍持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日宣布再增18例境外移入個案，目前國內累計153起確診病例，2起死亡病例，28人解除隔離。中央社記者謝佳璋攝　109年3月21日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北21日電）武漢肺炎延燒，指揮中心今天宣布新增18例境外移入病例，其中1人為埃及團群聚第7例；另有一名20多歲印尼籍女性，3月中僅回印尼參加婚禮兩天一夜就染疫。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增18例武漢肺炎病例，均為境外移入，為12女6男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月8日至19日，發病日介於3月6日至19日。個案發病前分別有土耳其、美國、法國、英國、埃及、捷克、南非、印尼等國活動史。

指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增的個案中，第140案是埃及旅遊團團員，原列為接觸者，3月18日居家隔離期間發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共7人確診（6名團員、1名接觸者）。

第143、144案為一對夫妻，長住捷克，且為第77案境外移入個案親人，曾於3月7日至14日間與第77案自捷克赴美國探親，第77、143案於3月14日發病，第144案則於3月6日發病，兩人於3月19日返國入境時由機場採檢送驗，於今日確診。

第148案於1月24日至3月15日至美國就學，返國時與案85搭乘同班機，並列為第85案接觸者，3月18日發病，經採檢通報於今日確診。

第150案為第133案的家人，1月14日至3月14日至英國就學，3月14日與第133案一同返國，3月19日發病，經檢驗於今日確診；案150雖列為案133接觸者，但其返台後活動史單純，研判於英國感染的可能性較高，為境外移入。

另有一名20多歲印尼籍女性，3月14日至15日回印尼參加婚禮，17日出現咳嗽、腹瀉、頭痛等症狀自行就醫，今天確診。（編輯：張銘坤）1090321

武漢肺炎延燒，台灣21日再增18例境外移入個案，累計確診153例。（中央社製圖）
武漢肺炎延燒，台灣21日再增18例境外移入個案，累計確診153例。（中央社製圖）
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