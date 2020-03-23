和平島公園阿拉寶灣 5月再度開放觀光

基隆市政府23日指出，和平島公園阿拉寶灣將從今年5月1日起再度開放觀光，當地業者在島上相關地點設立專屬觀景窗，方便遊客找到島上的奇岩合影。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 109年3月23日

（中央社記者沈如峰基隆23日電）基隆市政府今天表示，擁有多樣岩石景觀的和平島公園阿拉寶灣，5月1日起將再度開放觀光，當地業者在島上相關地點設立專屬觀景窗，方便遊客找到島上的奇岩合影。

基隆市和平島公園地質景觀豐富，充滿各式各樣奇岩異石，其中園內秘境阿拉寶灣過去曾因風災，一度封閉7年；阿拉寶灣在2018年8月重新開放後，因天候影響，每年只在5月初到9月底開放，也被評選為「全球21個最美日出觀測點」。

基隆市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，和平島公園海岸邊因受長期風化侵蝕與浪濤衝擊，分別有豬頭岩、人面獅身岩、海豹岩、彈塗魚岩與海兔岩，以及位在阿拉寶灣的金剛岩、法老岩、鱷魚岩淚、基隆市鳥黑鳶岩、花豹岩，共10個造型特殊岩石。

她表示，當地經營業者今年為了讓遊客輕鬆取得拍照角度，特別在豬頭岩、人面獅身岩、海豹岩、彈塗魚岩及金剛岩附近，分別設立「守護岩專屬觀景窗」，只要從觀景窗望去就能輕鬆找到守護岩，還能跟守護岩同框入鏡，歡迎遊客到和平島享受大自然美景。

觀光及城市行銷處表示，阿拉寶灣將從今年5月1日起再度開放觀光，全區深度導覽解說的活動也將在4月1日起開始預訂，想探訪秘境的遊客只需在參觀前7日在和平島公園官方網站預約即可，每天僅開放300個名額。（編輯：李錫璋）1090323