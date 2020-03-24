台灣自主開發電子防疫平台 NCC呼籲勿傳假訊息

（中央社記者蘇思云台北24日電）台灣近期因為科技防疫成果，多次登上國際版面。但最近謠傳「電子防疫服務平台」是利用外國技術，NCC今天澄清，平台是由中華電信開發完成，百分百「Made in Taiwan」。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿澄清，台灣「電子防疫服務平台」是由行政院資通安全處、中央流行疫情指揮中心疾管署及NCC共同規劃，請中華電信在2月初開發完成上線，並未跟國外合作，目前已將5大電信業者居家隔離或檢疫者整合納入。

NCC表示，近期有國外媒體報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）提到台灣在防疫過程運用手機追蹤，成效良好，並指出國際上僅少數國家具備這項應用能力。但台灣坊間部分人士誤解原文，誤傳「電子防疫服務平台」是利用以色列技術。

NCC指出，「電子防疫服務平台」是由中華電信自主開發完成，並未運用他國技術。

NCC基礎設施與資通安全處副處長鄭明宗解釋，依據疾管署疫情防治作業，會把確診者身邊潛在對象或入境者，列為居家隔離或居家檢疫名單，後續衛政與民政單位確認管理個案的手機與居家地址後，再把相關資料傳給電信業者，請業者定時回報個案位置。

鄭明宗表示，如果管理者手機訊號脫離一定範圍時，電信業者會傳送簡訊通報，並同步發送「告警簡訊」給個案、衛政、民政與警政單位處理。

至於部分民眾擔心電子防疫服務平台會不會侵犯個人隱私，NCC表示，平台是當前必要的防疫措施之一，依據「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，相關條文已明文賦予疫情指揮中心得為必要防治措施，並無違反個人資料或隱私保護問題。

NCC強調，這項科技運用有法律規範，也會保護隱私，呼籲民眾不要誤傳不實訊息。（編輯：林孟汝）1090324