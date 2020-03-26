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畜牧場惡臭擾人 高市環保局深夜查獲告發

最新更新：2020/03/26 15:46
高雄市環保局26日表示，彌陀區一處畜牧場飄散惡臭擾人，發現是這處畜牧場因場內露天置放豬糞，以及將含豬糞廢水以管線導流至養殖池沉澱，飄散臭味，依法告發裁罰。（高雄市環保局提供）中央社記者陳朝福傳真 109年3月26日
高雄市環保局26日表示，彌陀區一處畜牧場飄散惡臭擾人，發現是這處畜牧場因場內露天置放豬糞，以及將含豬糞廢水以管線導流至養殖池沉澱，飄散臭味，依法告發裁罰。（高雄市環保局提供）中央社記者陳朝福傳真 109年3月26日

（中央社記者陳朝福高雄26日電）高雄市彌陀區一處畜牧場經常飄散惡臭擾人，高市府環保局派人根據民眾檢舉地點長期巡查，昨天深夜啟動夜鷹專案稽查，比對風向明確查出就是污染源告發，並將持續加強巡查。

高市府環保局今天表示，民眾檢舉這處畜牧場一帶於夜間時段經常聞到豬屎味惡臭，環境稽查科和土壤及水污染防治科先派人巡查，昨晚再啟動夜鷹專案稽查。

稽查人員前往民眾檢舉地點附近駐點稽查，明顯有豬屎味，依風向追查發現是這處畜牧場因場內露天置放豬糞，以及將含豬糞廢水以管線導流至養殖池露天置放沈澱，且異味除臭設施未正常運作，導致明顯產生豬屎異味逸散於空氣中造成污染。環保局將依空氣污染防制法處罰新台幣10萬至500萬元罰鍰。

高市府環保局指出，這座畜牧場因飼養豬隻頭數超過畜牧場登記的920頭，以致糞便無法立即妥善清除處理，且污水處理設施也無法負荷，另有廢水污泥排至養殖池露天沉澱並曝曬，造成異味逸散並影響附近住家居民空氣品質。

稽查人員這次稽查時，發現這座畜牧場豬隻數量雖由以前的2600頭降至1450頭，但仍超過核定簡易水污染防治許可的920頭。

高市府環保局表示，稽查人員除了查出畜牧場污水處理設施厭氧池連接最終沉澱池與許可證不符、廢水與雨水未分開收集處理等，並依水污染防治法開罰及限期於4月底前降低飼養豬隻頭數至920頭及改善污水處理設施。

這座畜牧場屬水污染列管事業，高市府環保局將擇期邀集專家學者進行深度查核與輔導，協助業者改善相關污染處理設備，而場內設置的空污噴霧除臭系統也要保持正常運作，以有效抑制異味污染物逸散。

高市府環保局呼籲畜牧業者，應妥善處理場內廢污水及異味污染物，切勿心存僥倖而違反法令規定，一旦查獲違規將依空氣污染防制法及水污染防治法規定裁處，最高可罰2000萬元，情節重大者則可勒令停業處分。（編輯：陳俊碩）1090326

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