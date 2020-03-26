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武漢肺炎疫情9/100

瑞德西韋治武漢肺炎 台灣3病人使用中有助退燒

最新更新：2020/03/26 15:21
臨床試驗中的新藥瑞德西韋被寄予治療武漢肺炎的厚望。專家張上淳26日說，台灣目前有3名病人正在使用該藥，初步看起來可很快退燒。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
臨床試驗中的新藥瑞德西韋被寄予治療武漢肺炎的厚望。專家張上淳26日說，台灣目前有3名病人正在使用該藥，初步看起來可很快退燒。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者陳偉婷、余曉涵台北26日電）臨床試驗中的新藥瑞德西韋被寄予治療武漢肺炎的厚望。專家張上淳今天說，台灣目前有3名病人正在使用該藥，初步看起來可很快退燒。但病毒排毒時程是否縮短有待觀察。

防疫資訊

除了瑞德西韋，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會說，從法國的研究報告來看，奎寧類藥物可縮短2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病人排毒時程，專家小組討論認為，對於輕症、沒有肺炎的患者都可使用，希望可縮短排毒時間，不用耗占隔離病房資源。

張上淳說，考量老藥羥氯奎寧藥物可能對武漢肺炎有效，目前臨床治療指引第5版有給新的建議，如果臨床醫師評估病人需要使用，必須先充分告知病人，羥氯奎寧並非一定有效，若病人同意就可使用。

他說，羥氯奎寧是風濕免疫科的常用藥物，若用於治療武漢肺炎病人，療程為7天，應因注意安全劑量，以免長期使用有視網膜病變、短期有心律影響等副作用，懷孕婦女也不得使用。（編輯：陳清芳）1090326

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