繼美國與歐盟 中研院與捷克合作抗武漢肺炎

（中央社記者吳欣紜台北26日電）國際合作防武漢肺炎再一樁，中研院今天表示，中研院院長廖俊智今天與捷克科學院院長透過視訊會議，討論武漢肺炎防疫合作，除了聚焦快篩，也討論病理學等研究面向。

繼台美共同發布防疫夥伴關係聯合聲明將合作對抗蔓延全球的武漢肺炎、歐盟將與中研院合作開發快篩試劑與疫苗後，如今捷克也將與台灣合作。

中央研究院今天晚間在臉書貼文指出，廖俊智今天已經與捷克科學院院長札日曼洛娃（Eva Zazimalova）透過視訊會議談論新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的防疫合作。

廖俊智指出，此次會議不僅聚焦於快篩的合作，也討論了幾個研究面向，像是社會學、心理學研究等，討論疫情帶來的社會互動與變遷以及大眾如何面對這場全球疫情。另外，雙方也談論到病理學，例如以數學模型觀察及預測疾病未來發展以及透過經濟研究分析疫情對整體社會發展的影響。

札日曼洛娃在會議中恭喜台灣有如此好的研究成果，也表示未來將與中研院保持密切聯繫，致力於抗疫研究，希望未來快篩出產後能在捷克實際應用。廖俊智則表示，樂見其成。

中研院表示，今天現場與會人員包括捷克駐台辦事處代表、中研院研究人員陳建璋、楊安綏；視訊與會人員包括札日曼洛娃、外交部歐洲司、駐捷克台北經濟文化代表處代表柯良叡。（編輯：陳清芳）1090326