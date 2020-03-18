不只美國 歐盟也與中研院合作開發快篩疫苗

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（右2）18日發布推特表示，歐盟與中研院同心協力，共同研發最先進的武漢肺炎快篩和疫苗。（圖取自twitter.com/grzegorzewskif）

（中央社記者陳韻聿、吳欣紜台北18日電）台美今天發布防疫夥伴關係聯合聲明，將合作對抗蔓延全球的武漢肺炎。歐洲經貿辦事處處長高哲夫傍晚也發布推特表示，歐盟與中研院同心協力，共同研發最先進的武漢肺炎快篩和疫苗。

外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今天上午共同署名的台美聯合防疫夥伴關係聲明，宣布合作抗疫，項目包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產等。

AIT下午進一步在臉書專頁表示，酈英傑昨天和中研院院長廖俊智會面，雙方討論如何深化美台公衛合作，並強調美國從美台關係受益匪淺。

隨後，高哲夫（Filip Grzegorzewski）在推特發文，表示歐盟與中研院同心協力，共同研發最先進的武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病 ）快篩與疫苗，15分鐘就能得到可靠結果，歐洲和台灣必能一同擊敗病毒。

中研院今天在臉書粉絲專頁貼文指出，為了讓研究能量最大化，台灣積極與國外接洽合作，裡應外合攜手抗疫，台灣與美國更將進一步強化公衛與防疫合作機制。

中研院也表示，院內2月已聯合國內學研單位，組成擁有13個子平台的COVID19抗疫平台，從篩檢、藥物、疫苗等不同面向著手研發，採分進合擊方式，前幾週在藥物合成和快篩試劑上有突破性的進展。（編輯：楊凱翔）1090318