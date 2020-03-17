武漢肺炎疫苗研發 德國生技公司最快4月臨床試驗

（中央社記者林育立柏林16日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，許多國家全力投入疫苗的研發，與時間賽跑。一家德國生技公司宣稱，疫苗有機會在今年秋天問世，另一家則宣布將在下月底展開臨床實驗。

德國生技公司BioNTech今天表示，研發新冠病毒疫苗獲得「快速進展」，預計4月底展開臨床實驗。

BioNTech總部位於德國西部的梅因斯（Mainz），去年10月在美國那斯達克掛牌上市。BioNTech今天並宣布與上海的復星醫藥結盟，如果疫苗成功問世，將由後者獨家負責中國市場的銷售。

另外，CureVac生技公司老闆霍普（Dietmar Hopp）今天接受德國體育一台（SPORT1）訪問時表示，疫苗得先進行動物及人體實驗，按目前進度，只要聯邦政府機構核准，可望在今年秋天問世，趕在下一波的疫情前。

霍普並證實美國總統川普打算買下CureVac的報導，不過他強調，無法接受一家德國公司研發出來的疫苗只有美國能用，因此拒絕川普的要求。

2000年成立的CureVac是一家位於南部杜秉根（Tuebingen）的生技公司，專精信使核糖核酸（mRNA）技術，獲流行病防範創新聯盟（CEPI）750萬歐元（約台幣2億5000萬元）的挹注，1月起投入新型冠狀病毒疫苗的研發。

週日世界報（Welt Am Sonntag）15日引述德國官員報導，川普這個月初在白宮會晤CureVac執行長時出價10億美金（約新台幣304億元），打算買下CureVac的科學家和技術，為美國獨家生產疫苗，消息傳出引起德國政府的高度不滿。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，CureVac如果真的生產新冠病毒疫苗也是為了全世界，不是為了個別國家。德國外長馬斯（Heiko Maas）也抨擊美國企圖挖角疫苗技術讓美國獨享，「我們不允許其它人獨占研究成果」。

CureVac股權8成屬霍普所有，微軟公司創辦人蓋茲成立的比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）也是投資者之一。現年79歲的霍普是德國著名的億萬富豪，曾創辦商用軟體巨擘思愛普（SAP）。（編輯：陳惠珍）1090317