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居家檢疫隔離逾5萬人 陳時中籲依法配合

最新更新：2020/03/27 16:50

（中央社記者吳欣紜、張茗喧台北27日電）目前全台有逾5萬人居家檢疫或居家隔離中，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天呼籲，檢疫隔離期間應好好待在家裡，若有需求可以找里幹事或是洽地方關懷中心。

根據疫情指揮中心統計，截至3月26日，居家隔離有逾3100人管理中、居家檢疫則有超過4萬8000人管理中；陳時中今天在疫情指揮中心再度呼籲，居家檢疫、隔離是防止病毒進到社區的重要關卡，希望大家配合。

陳時中指出，居家檢疫或隔離者不得出門、聚會，與必要接觸者應保持距離，且也要單獨用餐，與家人的用品不能混用，有看病需求要跟里幹事聯繫等，不要自己跑出去。

陳時中也說，若居家檢疫隔離期間有生活用品、飲食需求卻無人可協助時，目前各地方政府都已經成立關懷中心，慢性病藥也可以請家人代領或洽關懷中心，有咳嗽等症狀也不能自行就醫，不要以為這是一個正當理由，看病必須跟衛生單位聯繫，由衛生單位安排就醫。

至於地址跟聯絡電話部分，陳時中表示，這可以更改但必須跟里幹事聯絡，且應避免無必要的移動。

另外，如果接到疫調通知要採檢，陳時中也呼籲，應先把社交活動暫停、配合採檢，若通知採檢24小時找不到人就會通知警察，因為可能增加社區風險。

陳時中表示，民眾若違反相關措施，最高可罰新台幣100萬元罰金，呼籲大家共同配合，也感謝防疫醫師跟疫調人員，「抗疫要成功，這幾條線要一起努力才能做得好，也感謝有高水準國民、專業人員一起努力」。（編輯：張芷瑄）1090327

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