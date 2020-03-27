陳時中感謝企業防疫研發 肯定醫療人員努力

（中央社記者邱俊欽桃園27日電）中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天主持企業捐贈「移動式檢查屏風」儀式，感謝企業界瞭解醫療界所需，做出最有效工具，同時提到所有部立醫院一線人員努力的身影，相信全國人都看得到。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，陳時中下午主持中央疫情指揮中心記者會後，又馬不停蹄前往桃園醫院，對於醫療人員在疫情期的辛勞表達最大謝意。

桃園醫院表示，企業界捐贈「移動式檢查屏風」可隔著壓克力板採檢，避免醫護與病毒直接接觸，可幫助醫護阻擋病毒。另外，雙手進出的採檢洞則直接加裝作業手套，採檢後直接回放採檢罐，屏風可以摺疊收放，阻絕與病患接觸面積，讓防疫再升級。

陳時中向所有在場的醫療人員表示，這次疫情期間，中央仰賴部立醫院「很大很大的努力」，並且在國家面臨大事情時，醫療人員從武漢包機、接回鑽石公主號民眾到各種防疫醫療，「部立醫院一線人員努力的身影，全國人都看得到」。

陳時中也說，民間企業從疫情開始就投入各項心力，醫護人員從最早期隔著塑膠布簾幕進行採檢，但現在有隔著壓克力進行採檢；今天看到這一組設備是最精緻的，也更有效阻隔病患的飛沫，他也感謝企業界看到醫療界的需要，做出有效工具。

記者問到最近有高達9成國人對陳時中的表現高度肯定，他則謙虛笑著說「現在這段時間都這樣」。

他也希望國內生技界與企業界一起努力，能在疫情期間有突出表現，希望對本土、全球都有幫助。

衛生福利部表示，受到疫情影響，台灣採取最嚴格的防疫標準，政府除了超前部署外，全國人民對防疫的素養是全世界有目共睹，正當大家都關注在疫情的發展、口罩的短缺時，站在第一線的醫護人員，面臨的風險更是需要立即被解決的課題。

衛生福利部也也談到，醫療人員在疫情期間在病患檢查上，隔離的屏風相當重要，而這次由企業界共同捐贈部立醫院156座「移動式檢查屏風」，價值約360萬元。（編輯：張銘坤）1090327