報名人數超過500人 花蓮鯉魚潭賞螢活動延後

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）縱管處原訂4月初起每週2天的花蓮鯉魚潭賞螢活動，因報名人數超過500人，為因應武漢肺炎疫情調整活動時間，延期至4月17日至5月2日舉辦，開放報名的名額也將減至每天300人。

花蓮鯉魚潭生態豐富，4、5月都有大量螢火蟲出沒，花東縱谷國家風景區管理處每年舉辦賞螢活動，導覽人員帶著遊客沿著環潭步道尋找螢火蟲蹤跡。

今年賞螢活動原訂4月2日起至5月2日，每週五、六，清明連假加開1天，縱管處安排賞螢專車，從花蓮火車站發車直達活動會場，民眾可在網路或現場預約賞螢免費導覽，原訂每晚兩梯次各300人次。

縱管處秘書伍哲宏表示，中央流行疫情指揮中心日前宣布，室外500人以上集會活動建議停辦，經盤點賞螢活動報名狀況，目前每梯次報名人數都已達到7、8成，且持續增加中，加上2梯次時間有重疊時段，聚集人數恐超過停辦標準。

伍哲宏說，經內部會議討論，決議將活動延後到4月17日至5月2日每週五、六辦理，維持每晚2梯次，每梯次人數減半為150人，也取消現場報名，已報名的遊客，將以電話及電子郵件通知。

伍哲宏表示，賞螢活動雖延期，但螢火蟲出沒時間不受影響，民眾仍可自行前往鯉魚潭賞螢，提醒民眾夜間賞螢請勿穿高跟鞋或露趾涼鞋，照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態活動。（編輯：陳俊碩）1090328