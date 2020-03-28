地方電台贈額溫槍 助金門縣府解燃眉之急

金門縣政府28日表示，自30日起凡前來洽公的民眾，都必須在縣府大門口及各洽公單位測量體溫，府內員工也須配戴員工識別證，進辦公室前同樣進行體溫量測。中央社記者黃慧敏攝 109年3月28日

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）武漢肺炎疫情持續延燒，太武之春廣播電台董事長丁小東今天捐贈一批額溫槍給金門縣政府，期盼為縣府的防疫工作盡一分心力。縣府觀光處長丁健剛感謝他幫助縣府解決燃眉之急。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情日益嚴峻，得知縣政府急需體溫量測器，丁小東透過友人購買一批額溫槍，今天送到縣府，由丁健剛代表接受。

丁健剛表示，縣府從30日起在各重要出口，都會量測體溫，感謝丁小東熱心公益，為縣府解決燃眉之急，縣府會將這批額溫槍交由行政處管控，發給最需要的單位。

清明連假即將到來，丁小東表示，不少在外鄉親將會回鄉掃墓祭祖，擔心人群聚集增加感染風險，所以特別委託友人購買額溫槍，希望縣府將疫情阻絕在境外。

丁小東說，現在防疫物資極為欠缺，他訂了一個多月，只買到18支，希望縣府夠用，也期盼為縣府的防疫工作盡一分心力，為洽公的民眾健康把關。

金門縣政府自30日起，對前來洽公的民眾，都必須在縣府大門口及各洽公單位進行體溫量測；府內員工也需佩戴員工識別證，進辦公室前一樣得量體溫，體溫高於攝氏37.5度者，將不得進入。（編輯：陳俊碩）1090328