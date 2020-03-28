更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 3/28
國際

武漢肺炎全球最新情報 3/28

圖輯／武漢肺炎重創觀光 特派直擊各國觀光勝地人潮不再
國際

圖輯／武漢肺炎重創觀光 特派直擊各國觀光勝地人潮不再

正版臉書粉專上線 吳斯懷：虛心接受不同聲音
政治

正版臉書粉專上線 吳斯懷：虛心接受不同聲音

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產
政治

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎28日新增16例確診 14例境外移入2例本土
首頁 / 生活

地方電台贈額溫槍 助金門縣府解燃眉之急

最新更新：2020/03/28 13:51
金門縣政府28日表示，自30日起凡前來洽公的民眾，都必須在縣府大門口及各洽公單位測量體溫，府內員工也須配戴員工識別證，進辦公室前同樣進行體溫量測。中央社記者黃慧敏攝　109年3月28日
金門縣政府28日表示，自30日起凡前來洽公的民眾，都必須在縣府大門口及各洽公單位測量體溫，府內員工也須配戴員工識別證，進辦公室前同樣進行體溫量測。中央社記者黃慧敏攝　109年3月28日

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）武漢肺炎疫情持續延燒，太武之春廣播電台董事長丁小東今天捐贈一批額溫槍給金門縣政府，期盼為縣府的防疫工作盡一分心力。縣府觀光處長丁健剛感謝他幫助縣府解決燃眉之急。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情日益嚴峻，得知縣政府急需體溫量測器，丁小東透過友人購買一批額溫槍，今天送到縣府，由丁健剛代表接受。

丁健剛表示，縣府從30日起在各重要出口，都會量測體溫，感謝丁小東熱心公益，為縣府解決燃眉之急，縣府會將這批額溫槍交由行政處管控，發給最需要的單位。

清明連假即將到來，丁小東表示，不少在外鄉親將會回鄉掃墓祭祖，擔心人群聚集增加感染風險，所以特別委託友人購買額溫槍，希望縣府將疫情阻絕在境外。

丁小東說，現在防疫物資極為欠缺，他訂了一個多月，只買到18支，希望縣府夠用，也期盼為縣府的防疫工作盡一分心力，為洽公的民眾健康把關。

金門縣政府自30日起，對前來洽公的民眾，都必須在縣府大門口及各洽公單位進行體溫量測；府內員工也需佩戴員工識別證，進辦公室前一樣得量體溫，體溫高於攝氏37.5度者，將不得進入。（編輯：陳俊碩）1090328

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報